В Бодайбинском районе зафиксировали самую низкую температуру за 35 лет

Фото: «Полюс Вернинское».

Напомним, с 22 по 25 января на территории Иркутской области введен режим повышенной готовности в связи с экстремальными нагрузками на энергосистему региона в период аномальных морозов. Отключения произошли в ряде населенных пунктов. Все они уже ликвидированы. Также сообщалось о рекорде потребления электрической мощности в Приангарье 23 января. И в ближайшие дни морозы в некоторых районах области, включая северные, не отступят.

- В Бодайбинском районе мы ведем мониторинг в поселке Мамакан. 22 января зафиксировали здесь -51°С. Это самое низкое значение с 1987 года, - рассказывает Юлия Янькова, начальник Иркутского гидрометцентра.

Фото: «Полюс Вернинское».

В этих условиях особенно важно бесперебойное обеспечение электроэнергией всех уголков муниципалитета, ведь в районе ведется круглогодичная золотодобыча. Так,возле поселка Кропоткина (в 140 км севернее Мамакана) находится Вернинский ГОК. В его вахтовом поселке одновременно проживает полторы тысячи человек. Все системы Вернинского, в том числе энергетическая, оптимально настроены для безостановочной работы карьера, золотоизвлекательной фабрики и комфортного проживания людей.

Фото: «Полюс Вернинское».

- Энергопотребление в морозные дни у нас повысилось всего на полмегаватта,благодаря слаженной и эффективной работе всех подразделений ГОКа. Усилили дежурство, организовали дополнительные осмотры всех энергообъектов и работаем без сбоев, - объясняет главный энергетик компании «Полюс Вернинское» Виктор Холодов.

К слову, энергетическая инфраструктура крупнейшего золотодобывающего предприятия региона представляет собой более 40 подстанций, более 30 км ЛЭП. Их бесперебойную работу обеспечивают 15 сотрудников энергетической службы. В конце прошлого года Вернинское подтвердило соответствие международному сертификату по энергоменеджменту.