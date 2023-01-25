В Иркутской области бухгалтера предприятия осудили за получение взяток на 400 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутской области осудили бухгалтера муниципального предприятия за то, что тот систематически получал взятки. Суд признал его виновным в 17 эпизодах взяточничества. Предприятия занималось захоронением умерших. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

- Главный бухгалтер получал каждый месяц 25 тысяч рублей от руководителя организации. Взамен на это он получал право заниматься предоставлением услуг по изготовлению могил на территории кладбища в городе Усолье-Сибирское без согласования с администрацией, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, подсудимый смог получить взятки на общую сумму свыше 400 тысяч рублей. Преступление удалось раскрыть при совместной работе сотрудников полиции и следователей СК.

В результате суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, ему запрещено занимать определенные должности в течение трех лет.