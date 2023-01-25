В Иркутской области поликлиники полностью обеспечены вакциной от кори. Фото: телеграм-канал министерства здравоохранения Иркутской области.

Во всех поликлиниках Иркутской области достаточно вакцины от кори. Такое заявление сделал осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

- Самая эффективная защита от кори – вакцинация. Важно укрепить коллективный иммунитет против кори в Иркутской области заранее, чтобы не допустить распространения инфекции, − пояснил Шелехов.

В местном минздраве добавили, что подчищающая иммунизация нужна не привитым или не болевшим ранее гражданам. Кроме них, вакцинироваться стоит тем, кто был привит однократно. Поставить прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.

В ведомстве напомнили, что при кори у человека появляется сыпь, лихорадка, кашель, высокая температура. Из осложнений – может развиться пневмония и вторичная инфекция. Опаснее всего инфекция для детей в возрасте до года, а также для взрослых.