Полпред президента в Сибири Анатолий Серышев посетил с рабочим визитом Иркутскую область

Анатолий Серышев проверит различные объекты.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев прибыл с рабочим визитом в Иркутскую область. Он проверит, как реализуются задачи социально-экономического развития региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В частности, полпред изучит, как развивается экономика Иркутской области, как наполняется бюджет. Также соблюдаются ли все социальные гарантии. Важны и налоговые поступления в федеральный бюджет.

Серышев уже обсудил вопросы реализации указов и поручений главы государства. Это в том числе ликвидация отходов на площадках Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и бывшего «Усольехимпрома». Важно и то, как развиваются города Байкальск и Усолье-Сибирское.

Во время бесед с региональными представителями власти Серышев также коснулся поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он уточнил, какие меры приняты в регионе, насколько успешно их воплощают в жизнь.