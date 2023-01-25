В иркутской Молчановке 26 января откроют Центр активного долголетия Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

26 января состоится открытие Многофункционального центра активного долголетия. Центр будет работать на базе Иркутской областной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

-Это первый подобный центр в Иркутске. Проект реализуется в партнерстве АНО «Центр социальных инициатив “Компас”» и Молчановки при поддержке «Губернского собрания общественности», - говорят в учреждении.

Здесь иркутяне «серебряного» возраста смогут поддерживать свое физическое, социальное и ментальное здоровье. Центр станет площадкой, на которой старшее поколение сможет заниматься самореализацией в творчестве, расширять круг общения, получать новые знания и навыки.

Среди направлений центра будут: «Акварельная студия», студия прикладного творчества, «Встречи в Молчановке», консультации «Спроси у психолога», «Фитнес-М» и «Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров».

Все услуги в рамках проекта для людей старшего возраста (60+) будут предоставляться бесплатно.