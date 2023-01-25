Возможность подключения новых социальных объектов к тепловым сетям обсудили депутаты Думы Иркутска

Депутаты иркутской Думы обсудили подключение новых соцобъектов к тепловым сетям. Фото: Дума Иркутска

Депутатские слушания, посвящённые, в частности, вопросу получения разрешения на подключение проектируемых социальных объектов к тепловым сетям в Иркутске. Речь шла именно о новых школах, детских садах, спортивных сооружениях, которые уже проектируются или только планируются в рамках национальных проектов. Для каждого проекта одна из важнейших составляющих - получение технических условий на присоединение к тепловым сетям. А с этим возникли сложности. Об этом доложил заместитель гендиректора по стратегии развития ООО «Байкальская энергетическая компания» Дмитрий Шумеев

– В 2022 году на федеральном уровне были внесены изменения в Правила подключения к системам теплоснабжения. А именно: повышены требования к объему резервов, которые должны быть на тепловой станции. Существующий резерв меньше нормативного. Поэтому нет возможности подключать к теплосетям новые объекты, – пояснил Дмитрий Шумеев. – В данный момент все ответственные стороны ищут решение проблемы. Проблема прорабатывается в рамках схемы теплоснабжения, которая разрабатывается в администрации города.

Депутаты внесли сразу несколько предложений: собрать совещание совместно с депутатами Государственной Думы от Иркутской области, министерства по жилищной политике на площадке администрации города, создать рабочую группу совместно с администрацией города, правительством, Законодательным Собранием региона и энергетиками, чтобы выработать программу действий, а так же собрать ещё одни депутатские слушания, на которых детально осудить со специалистами вопрос развития тепловых сетей города.

- Нужно как можно быстрее найти приемлемый для всех выход из создавшейся ситуации, - подытожил председатель Думы Иркутска евгений Стекачев. - Например, внести переходный период для закона. Тем более это проблема по всей стране, из-за этого может быть срыв реализации национальных проектов. Все объекты, куда уже были затрачены финансовые и человеческие ресурсы, должны быть построены в срок и найден механизм, который позволит городу строиться и развиваться в дальнейшем.