Расширение городского молодёжного центра обсудил со студентами мэр Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов встретился со студентами в Молодежном центре. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В день российского студенчества мэр Иркутска Руслан Болотов встретился с руководителями Молодёжного центра, волонтерами и учащимися вузов.

Вместе с представителями клуба молодых архитекторов – второкурсниками Иркутского национального исследовательского технического университета руководители города обсудили будущий внешний вид города, проект Единой набережной и то, какой хотят видеть столицу Приангарья студенты.

Главная тема для разговора - перспективы развития Молодёжного центра, который сейчас занимает помещение чуть меньше 300 кв.м.

– Иркутский городской молодежный центр функционирует с 2017 года для студентов на безвозмездной основе. Ежемесячно его посещают более 700 человек. В здании есть компьютеры, помещения для отдыха и занятий танцами, мастерская, кабинет для деятельности волонтерских отрядов, зал для видеопрезентаций. В начале 2022 года силами сотрудников центра и неравнодушной молодежи был проведен косметический ремонт холла и кинозала. Это хорошая площадка, где каждый может забронировать аудитории для проведения лекций, семинаров, мастер-классов, – рассказал начальник отдела по молодежной политике администрации Иркутска Илья Мершеев.

Руслан Болотов поручил проработать варианты расширения за счёт соскедних помещений, а так же посоветовал участвовать в проектах, которые позволят привлечь областное и федеральное софинансирование.

– В Иркутске нужны подобные межвузовские площадки для реализации совместных проектов. Здесь работают студенческие сообщества, творческие коллективы, инициативные группы. Именно они через несколько десятилетий будут определять облик столицы региона и развивать город. И на базе такого центра необходимо проводить встречи, выстраивать формы взаимодействия поколений, чтобы компетентные специалисты могли делиться профессиональным опытом с молодыми людьми, помогать им двигаться дальше, – подчеркнул мэр.