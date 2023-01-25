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НовостиОбщество25 января 2023 9:51

В тепличных комплексах Иркутской области собрали первый в году урожай огурцов и зелени

За месяц собрано 1,5 тысячи огурцов
Елена СИНИЦА
В тепличных комплексах Иркутской области собрали первый в году урожай огурцов и зелени

В тепличных комплексах Иркутской области собрали первый в году урожай огурцов и зелени

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В этом году в тепличных комплексах Иркутской области собрали первый урожай свежих огурцов, пряные и зеленых культур. Также уже приступили к сбору урожая базилика и мяты. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- За месяц в АО "Тепличное" уже собрали 1,5 тонны огурцов, 0,5 тонн редиса, а также более 1 тонны зеленого лука. Всего в этом году в регионе планируют собрать около 3 тысяч тонн овощей закрытого грунта, - сказали в правительстве.

Напомним, что сейчас на территории области работают два тепличных комплекса, их общая площадь составляет 12,3 гектара. Комплексы расположены в Усть-Илимске и Ангарске. Здесь выращивают огурцы, томаты, перец, баклажаны и пряные травы.

В дальнейшем эти овощи продают в торговых точках Иркутска, Братска, Усть-Илимска и Усолья-Сибирского.