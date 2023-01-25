В Иркутске 30 января пройдет флешмоб в честь 100-летия Леонида Гайдая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутске отпразднуют 100-летие со дня рождения знаменитого кинорежиссера, сценариста, актера Леонида Гайдая. В областном центре запланирован ряд тематических мероприятий в очном и дистанционном форматах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- 30 января в 13:30 на площади Труда у цирка состоится большой флешмоб с хороводом. Участие в нем может принять любой желающий, - сказали в администрации.

В этот день граждане могут «посетить» онлайн-музей Леонида Гайдая. В рамках экскурсии можно будет поучаствовать в викторине о жизни и творчестве сценариста.

В Центре современного искусства «Огонь» будет открыта выставка «Режиссер Гайдай. Как он это делал?». Здесь вы можете узнать о пути Гайдая от написания сценария до премьеры фильма в кинотеатрах. В частности, иркутянам расскажут, как он рисовал раскадровку, как подбирали реквизит, создавали костюмы, как проходили пробы, съемки, монтаж, озвучивание.

В Иркутске 30 января пройдет флешмоб в честь 100-летия Леонида Гайдая В этот день также будет открыта выставка о творчестве сценариста В Иркутске отпразднуют 100-летие со дня рождения знаменитого кинорежиссера, сценариста, актера Леонида Гайдая. В областном центре запланирован ряд тематических мероприятий в очном и дистанционном форматах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. - 30 января в 13:30 на площади Труда у цирка состоится большой флешмоб с хороводом. Участие в нем может принять любой желающий, - сказали в администрации. В этот день граждане могут «посетить» онлайн-музей Леонида Гайдая. В рамках экскурсии можно будет поучаствовать в викторине о жизни и творчестве сценариста. В Центре современного искусства «Огонь» будет открыта выставка «Режиссер Гайдай. Как он это делал?». Здесь вы можете узнать о пути Гайдая от написания сценария до премьеры фильма в кинотеатрах. В частности, иркутянам расскажут, как он рисовал раскадровку, как подбирали реквизит, создавали костюмы, как проходили пробы, съемки, монтаж, озвучивание.