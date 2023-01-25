Власти Иркутска ищут способы подключения соцобъектов к тепловым сетям Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В среду, 25 января, в Иркутске прошли депутатские слушания. В рамках заседания народные избранники вопрос подключения к тепловым сетям проектируемых социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

- В 2022 году повысили требования к объему резервов, которые должны быть на тепловой станции. Наших резервов меньше, чем требуют эти правила. Поэтому нет возможности подключать к теплосетям новые объекты, – рассказал замгендиректора по стратегии развития ООО «Байкальская энергетическая компания» Дмитрий Шумеев.

По его словам, сейчас все стороны ищут решение проблемы. Проблему прорабатывают совместно с мэром города Русланом Болотовым, министерством жилищной политики.

Председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев предложил провести совещание совместно с депутатами Государственной Думы.

Кроме этого, прозвучало предложение о создании рабочей группы.