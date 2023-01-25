24 января в Иркутской области открыли сороковую ледовую переправу Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Во вторник, 24 января, на территории Иркутской области была открыта еще одна ледовая переправа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

- Она находится на реке Киренге в городе Киренске. Ледовая дорога связала микрорайон Центральный с микрорайоном Гарь, - говорят спасатели.

В осенне-зимний период 2022-2023 годов в регионе запланировано открытие 46 переправ. Из них 14 будут областного значения, а 32 – местного. Однако в ведомстве уточнили, что это количество не является постоянным и может меняться в зависимости от погодных условий.

В МЧС также напомнили, что по льду на автомобилях можно передвигаться только в специально оборудованных местах – по переправам. В случае несоблюдения этого требования, может грозить штраф. Для граждан он составит от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей, для юридических лиц - от 20 000 до 50 000 рублей.