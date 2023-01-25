25 января в Братске поступили сообщения о минировании школ и детских садов

Звонки о минировании поступают по всей России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 25 января, в детские сады и школы Братска поступили анонимные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах в учреждениях. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Серебренников.

- Уважаемые братчане, прошу всех сохранять спокойствие. Такие звонки поступали неоднократно в адрес разных учреждений города: федеральных структур, объектов экономики, социальные учреждения. Все проверки подтверждали ложное минирование, - говорит Серебренников.

Он также добавил, что чаще всего звонки поступают не из Братска и даже не из России. Предпринимаются все меры для того, чтобы жители Приангарья были в безопасности. Установить тех, кто делает такие звонки, довольно сложно. Тем не менее такая работа ведется.

После звонков началась оперативная проверка зданий. Детей перевели в другие школы и детские сады. Также власти обратились ко всем родителям с просьбой забрать детей домой, если есть такая возможность.