Администрация Аларского района заплатит 20 тысяч рублей ребенку за укус бездомной собаки

Бездомные собаки встречаются в разных городах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В августе 2022 года в квартале в поселке Кутулик Аларского района случилось происшествие. Внезапно на малолетнего ребенка кинулась бездомная собака. Она укусила мальчика, тем самым сильно испугав его. Об этом сообщает прокуратура Иркутского района.

- В целях защиты прав мальчика прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда, - поясняют в ведомстве.

Аларский районный суд согласился с требованиями прокурора. Было решено взыскать в пользу мальчика 20 тыс. рублей. Во столько был оценен моральный вред, который он получил из-за нападения животного. Средства должен получить законный представительно ребенка. После того как решение суда вступит в силу, прокуратура проконтролирует исполнение решения.