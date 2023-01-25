70 единиц техники расчищают улицы Иркутска от снега и убирают наледь

Уборка снега в Иркутске ведется на многих улицах. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Иркутск продолжают очищать от снега и наледи. Активные работы ведутся на улицах Сибирских Партизан, Новаторов, Авиастроителей. Также коммунальные служащие замечены на улицах 2-я Железнодорожная, Волгоградская, Карла Маркса, Дзержинского. Должны стать чище пешеходные дорожки на Кожова, Депутатской, Свердлова. Можно увидеть людей с метлами на улице Декабрьских Событий и в переулке Богданова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Ночью тракторные щетки работали на Советскую и Донскую. На дорогах точечно проводят противогололедную обработку. При необходимости выполняют посыпку песком остановок и тротуаров, - добавили в пресс-службе.

Также должны навести порядок на остановках и пешеходных переходах. Например, на улицах Окружная, Сергеева, Дзержинского, Богдана Хмельницкого. Ведутся работы на Ширямова, Баррикад, Фучика, Радищева, на проспекте Жукова и в микрорайоне Юбилейный.

Также персонал МУП «Служба эксплуатации мостов» приводит в порядок лестницы и подходы к сооружениям.