Ветеринар рассказал, как одевать собак в суровых погодных условиях

Питомцам нужно утепляться на прогулке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Холодное время года – это повод утеплиться не только людям, но и животным. Прогулка с домашним питомцем может закончиться обморожением, если не предпринять меры. Например, бесшерстным и коротколапым породам обязательно нужна одежда. Об этом сообщает NEWS.ru.

- Большинство пород собак выведено искусственно, и многие из них не приспособлены противостоять суровым погодным условиям. Бесшерстные породы (китайская хохлатая, американский голый терьер, ксолоитцикуинтли) адаптированы только к проживанию в теплом климате, поэтому дополнительная защита от низких температур необходима, — подчеркнул ветеринар Богдан Галкин.

Если у собак короткие лапы, то их живот буквально касается земли. Так увеличиваются шансы переохлаждения у животного. Крупные собаки, которых часто содержат в вольерах на улице, более спокойно переносят холода. У них появляется густой подшерсток, который спасает от морозов. Обычно это ньюфаундленды, сенбернары, хаски и лайки. Учитывая особенности породы, всегда можно подобрать нужный гардероб и не переживать за питомца.