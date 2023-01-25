Врачи, продавцы и водители стали самыми востребованными специальностями в России

Профессия учителя стала очень востребованной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Работодатели в России активнее всего ищут продавцов, учителей и врачей. Эти специалисты стали самыми востребованными на рынке труда. В 2023 году эта тенденция может сохраниться. Об этом сообщает NEWS.ru.

- Ретейл только развивается, в том числе в онлайн-режиме. Появляются новые отечественные и азиатские бренды, а ротация персонала по-прежнему высока. Вместе со спросом на продавцов можно ожидать и роста зарплат, - считает управляющий директор «Авито.Работы» Артем Кумпель.

Основной акцент работодатели делают на продажи. В среднем, каждая девятая вакансия так или иначе связана с этой сферой. Средняя зарплата составляет при этом около 34 тыс. рублей. Также сохраняется высокий спрос на врачей. Их средняя зарплата колеблется от 50 тыс. до 85 тыс. рублей. Не менее востребованы и водители. Они могут получать 40-85 тыс. рублей.

В пятерку самых актуальных вакансий входят инженеры и учителя. Первые стали более востребованы именно в 2022 году. Зарплаты у всех разные. Например, инженер может получить и 120 тыс. рублей. Учителям предлагают, в среднем, 32,5 тыс. рублей.

Десятка наиболее востребованных профессий включает также курьеров, строителей и складских работников. При этом именно курьеры стали необходимы как раз в 2022 году. Спрос на них вырос на 65% за полгода. Складские работники и строители стали более востребованы после частичной мобилизации.