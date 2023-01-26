До -12 ожидается в Иркутске 26 января днем Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 26 января 2023 для сибиряков будет просто отличной. Морозы наконец-то отступили. Днем в городе всего -10…-12. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 26 января 2023

- Погода в Иркутске 26 января 2023 будет с переменной облачностью, осадков не ждем, - добавляют метеорологи. – В городе дует переменный ветер со скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление в областном центре, по данным Яндекса, высокое – 733 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха пониженная – 66%.

Погода в Иркутской области 26 января 2023 также ожидается с переменной облачностью, выпадет в районах небольшой снег. Порывы ветра в четверг в Приангарье могут достигать 14 м/с. Столбики уличных термометров в регионе покажут -9…-14, если небо затянут облака, похолодает до -18…-23. Тепло сегодня на западе области, там -4…-9. Холодно как обычно в Катангском и северо-восточных районах, здесь -20…-25, местами до -30…-35.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08