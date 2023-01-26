Toyota Verossa и Subaru Forester столкнулись на улице Софьи Перовской в Иркутске
Фото: Анастасия КУРЕНОВА
Накануне вечером, 25 января, на пересечении улиц Партизанской и Софьи Перовской столкнулись две иномарки. Удар был такой силы, что Toyota Verrossa и Subaru Forester отбросило на два припаркованных автомобиля. Чудом никто серьезно не пострадал. Однако разъяренные водители решили выяснить отношения силой. Разбитым в аварии авто, "досталось" и от поссорившихся мужчин. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
- Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нарушителей общественного порядка, - рассказали в ведомстве. - Принимаются меры к установлению и задержанию всех участников конфликта.
Действиям мужчин будет дана правовая оценка. В больницы Иркутска после ДТП с травмами никто не обращался.
К счастью, никто не пострадал.
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области
Пострадали припаркованные Ниссан Санни и Тойота Королла
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области
Дебоширов, устроивших драку после ДТП, задержали.
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области
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