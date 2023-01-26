Toyota Verossa и Subaru Forester столкнулись на улице Софьи Перовской в Иркутске Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Накануне вечером, 25 января, на пересечении улиц Партизанской и Софьи Перовской столкнулись две иномарки. Удар был такой силы, что Toyota Verrossa и Subaru Forester отбросило на два припаркованных автомобиля. Чудом никто серьезно не пострадал. Однако разъяренные водители решили выяснить отношения силой. Разбитым в аварии авто, "досталось" и от поссорившихся мужчин. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нарушителей общественного порядка, - рассказали в ведомстве. - Принимаются меры к установлению и задержанию всех участников конфликта.

Действиям мужчин будет дана правовая оценка. В больницы Иркутска после ДТП с травмами никто не обращался.

К счастью, никто не пострадал. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Пострадали припаркованные Ниссан Санни и Тойота Королла Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Дебоширов, устроивших драку после ДТП, задержали. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

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