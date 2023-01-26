81 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным специалистов Управления Роспотребнадзора по Иркутской области на 26 января 2023 года, в регионе за все время было зарегистрировано 359 536 случаев заражения коронавирусом, 81 из них зафиксировали в минувшие 24 часа.

- С начала пандемии из-за коварной инфекции скончались 8869 человек, 1 летальный исход произошел накануне. 938 заболевших пациентов умерли от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

При этом выздоровели 354 776 жителей Приангарья.

Чтобы снизить риски заражения - надевайте маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользуйтесь средствами дезинфекции рук, вовремя прививайтесь и ревакцинируйтесь, рекомендуют специалисты.

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