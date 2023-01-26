Детей эвакуировали из школ и детсадов Братска после сообщений о минировании Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне, 25 января, поступило несколько анонимных сообщений о якобы минировании школ и детских садов в Братске. Ребята были экстренно эвакуированы из зданий. Малышам преподнесли происходящее как игру, тепло одели и вывели на улицу. Часть из них забрали домой родители. Остальных детей и учеников определили в другие учреждения. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- Уважаемые братчане, прошу всех сохранять спокойствие. Такие звонки поступали неоднократно в адрес разных учреждений города: федеральных структур, объектов экономики, социальные учреждения. Все проверки подтверждали ложное минирование, - отметил мэр Сергей Серебренников.

Он также добавил, что чаще всего звонки поступают не из Братска и даже не из России. Была проведена оперативная проверка указанных зданий, подозрительных предметов не обнаружено. 26 января детские сады и школы работают в обычном режиме.