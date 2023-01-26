Суд принял повторное решение о выселении жителей дома на Пискунова, 40 в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суд вновь принял решение о выселении жильцов дома на Пискунова, 40 в Иркутске. При этом другого жилья им не выделят, а работы по сносу самостроя оплатят из своего кармана владельцы квартир. Это обусловлено тем, что люди сами приобрели недвижимость, несмотря на сложность объекта.

Помогают приобрести новые квадратные метры иркутянам меценаты и специалисты Фонда защиты прав участников долевого строительства Иркутской области. Ранее было приобретено девять квартир, еще одну купят в том году. По семи продолжается работа.

Напомним, что несколько лет назад служба государственного строительного надзора Иркутской области выявила многочисленные грубые нарушения требований строительных норм, влияющих на прочность и сейсмоустойчивость многоэтажки на Пискунова, а также серьезные нарушения правил пожарной безопасности. Объект признали самостроем.

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