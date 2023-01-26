Слушания по делу сына экс-губернатора Иркутской области Андрея Левченко перенесли

Андрей Левченко (слева) во время оглашения приговора в 2022 году. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

Слушания по делу экс-депутата Законодательного Собрания Иркутской области Андрея Левченко перенесли на 13 февраля. Это решение принял Иркутский областной суд во время заседания 26 января. Ранее сын бывшего губернатора подал апелляционную жалобу.

Напомним, в сентябре 2020 года Андрей Левченко был задержан по подозрению хищении денег Фонда капремонта многоквартирных домов региона. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Почти два года, что шло следствие. В 2022-м году его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, экс-депутату предстоит выплатить штраф в 1,6 миллиона рублей. Занимать должности в органах госвласти он не сможет 2 года и 11 месяцев.