Водитель из Читы на маршрутке №61 стал легендой за свой веселый нрав

Водитель радует своих пассажиров.

Вячеслав Широких - водитель маршрутки №61 в Чите. Его знают многие, далеко не все – его пассажиры. Все потому, что в праздничные дни он превращается… в Чебурашку. И это не просто переодевание для поднятия настроения у пассажиров. Так Вячеслав еще и помогает детскому дому. Об этом сообщает ZRTK.ru.

- Добрая маршрутка это у нас вообще благотворительный проект на нашем маршруте, мы помогаем ребятишкам в детском доме, идея была помогать всем и вся, но на всех нас не хватило, потому сейчас одному детскому дому помогаем. Мы закупаем наборы для творчества, рукоделия, вышивания, какие-то материалы, одежду, - объясняет водитель.

Вячеслав также пытается поднять настроение всем, кто садится в его маршрутку. У него есть особая, веселая, музыка. Старается чаще улыбаться. Многие пассажиры позитивно реагируют на такой вариант поездки. Например, одна девушка даже написала стихотворения о своем путешествии в необычной маршрутке.