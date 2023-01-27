Синоптики рассказали, что такого теплого 27 января не было уже 10 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 27 января 2023 намерена подарить горожанам просто прекрасный денек. В пятницу в областном центре синоптики Иркутского Гидрометцентра прогнозируют всего -6…-8 градусов. Специалисты поделились данными с КП-Иркутск.

Погода в Иркутске 27 января 2023: прогноз синоптиков

- Погода в Иркутске 27 января 2023 ожидается с переменной облачностью и без осадков, - говорят метеорологи. – В городе дует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 728 миллиметров ртутного столба, а влажность пониженная – 61%. Стоит отметить, что 27 января в этом году станет самым теплым 27 числом первого месяца в году за последние 10 лет. Однако, рекорд побит не будет. Пока что самым теплым 27 января остается этот день в 1983 году. Тогда градусники на улице показывали -1. А вот самое холодное 27 января было 1977 году. Приморозило до -41.

Что касается прогноза по региону, то там не все так прекрасно, как в столице Приангарья. В западных, центральных и северо-западных районах в пятницу местами порывы до 15-20 м/с, метели. Погода в Иркутской области 27 января 2023 в целом предполагает переменную облачность, местами выпадет небольшой снег, местами осадки будут умеренными. Днем столбики уличных термометров покажут -3…-8, при натекании облаков до -13…-18. Холоднее как обычно на северо-востоке регионе и в Катангском районе, там до -24…-29, местами -15…-20.

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