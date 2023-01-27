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НовостиОбщество27 января 2023 1:22

Синоптики рассказали, что такого теплого 27 января в Иркутске не было уже 10 лет

До -8 ожидается в Иркутске 27 января днем
Мария КНЯЗЕВА
Синоптики рассказали, что такого теплого 27 января не было уже 10 лет

Синоптики рассказали, что такого теплого 27 января не было уже 10 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 27 января 2023 намерена подарить горожанам просто прекрасный денек. В пятницу в областном центре синоптики Иркутского Гидрометцентра прогнозируют всего -6…-8 градусов. Специалисты поделились данными с КП-Иркутск.

Погода в Иркутске 27 января 2023: прогноз синоптиков

- Погода в Иркутске 27 января 2023 ожидается с переменной облачностью и без осадков, - говорят метеорологи. – В городе дует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 728 миллиметров ртутного столба, а влажность пониженная – 61%. Стоит отметить, что 27 января в этом году станет самым теплым 27 числом первого месяца в году за последние 10 лет. Однако, рекорд побит не будет. Пока что самым теплым 27 января остается этот день в 1983 году. Тогда градусники на улице показывали -1. А вот самое холодное 27 января было 1977 году. Приморозило до -41.

Что касается прогноза по региону, то там не все так прекрасно, как в столице Приангарья. В западных, центральных и северо-западных районах в пятницу местами порывы до 15-20 м/с, метели. Погода в Иркутской области 27 января 2023 в целом предполагает переменную облачность, местами выпадет небольшой снег, местами осадки будут умеренными. Днем столбики уличных термометров покажут -3…-8, при натекании облаков до -13…-18. Холоднее как обычно на северо-востоке регионе и в Катангском районе, там до -24…-29, местами -15…-20.

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