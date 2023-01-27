Напавших на инспекторов ДПС приговорили к 4 годам в колонии в Иркутской области

Осужденных взяли под стражу в зале суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Потасовкой закончилась обычная проверка документов водителя за рулем «Ниссан-Санни» в городе Зима в феврале 2022 года. За рулем сидел таксист, который вез двух мужчин. Пассажиры иномарки сначала оскорбляли полицейских, а после и вовсе пустили в ход кулаки. Теперь несколько лет им предстоит провести в колонии общего режима. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службах Следственного комитета региона и прокуратуре Иркутской области.

- Обвиняемые нанесли инспекторам множественные удары кулаками и ногами, причинив последним закрытый перелом костей носа и закрытый вывих левого плеча, а также иные телесные повреждения различной степени тяжести, - отвечают в ведомствах.

После этого мужчины скрылись, но в скором времени были задержаны. Следователи собрали необходимые доказательства, в суде нападавших признали виновными по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти». Известно, что происходящее водитель снимал на камеру, после кадры попали в Сеть. Подозреваемые свою вину так и не признали, но от наказания их это не спасло.

- Мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок в 4 года, - говорят следователи. – Они взяты под стражу в зале суда.

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