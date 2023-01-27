Обманывавшего пенсионеров при помощи «билетов банка приколов» афериста задержали в Иркутске Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В областном центре задержан подозреваемый в обмане пенсионеров при помощи «билетов банка приколов». Одну из таких «бумажек» приняла за настоящую купюру 74-летняя женщина. Аферист обманул ее под предлогом отдать долг ее сыну в две тысячи рублей, протянув при этом якобы банкноту в 5000 рублей. Пострадавшая дала мужчине три тысячи «сдачи». Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Это произошло в одном из торговых центров на улице Волжской, - рассказали полицейские. – Доверчивая женщина отдав три тысячи рублей, пошла в магазин. Там ей сообщили, что купюра является «билетом банка приколов».

Обманутая пошла в дежурную часть полиции. Чтобы найти подозреваемого, полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей, отправились по адресам, где мог находиться аферист. Вскоре удалось выйти на след 44-летнего иркутянина и задержать его.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - говорят с МВД региона. – Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.

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