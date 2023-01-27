Еще 79 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В регионе продолжают выявлять случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки положительные результаты тестов получили 79 человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.

- С начала пандемии в Приангарье COVID-19 выявляли у жителей уже 359615 раз, - говорят специалисты. – За это время выздоровели 354 840 человек.

Увы, снова есть погибшие. Два человека с диагнозом COVID-19 умерли от иных тяжелых болезней. Всего жертвами инфекции стали уже 8869 скончавшихся, еще 940 умерших имели в анамнезе и другие заболевания, которые и стали причиной их смерти.

- Чтобы снизить риски заражения - надевайте маски в общественных местах, в том числе в транспорте, - говорят в Роспотребнадзоре региона. - Пользуйтесь средствами дезинфекции рук, вовремя прививайтесь и ревакцинируйтесь.

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