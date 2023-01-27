Двое детей погибли на пожаре в деревне Сорты 27 января Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

27 января в Иркутской области произошел пожар, на котором погибли двое детей. Причины пожаров на данный момент устанавливаются. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

- Двое детей погибли на пожаре в деревне Сорты Заларинского района. Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу около двух часов дня. Очевидцы сообщали о том, что горит двухквартирный одноэтажный дом, в котором проживает семья с детьми, - рассказали в ведомстве.

Еще до прибытия специалистов соседи сами вынесли из квартиры двух детей. Они были без сознания. К сожалению, дети 2017 и 2019 годов рождения погибли.

В деревню Сорты направили оперативную группу от ведомства. Она займется проведением следственных действий и выяснением обстоятельств пожара. В состав оперативной группы входит психолог МЧС России, который будет работать с родственниками погибших.