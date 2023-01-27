Номинация, посвященная Леониду Гайдаю, появится на фестивале «Человек и природа» в сентябре

30 января вся Россия будет отмечать 100-летие великого советского кинорежиссера Леонида Гайдая. Фото: архив Иркутской области

Совсем скоро 30 января вся Россия будет отмечать 100-летие великого советского кинорежиссера Леонида Гайдая. По этому поводу состоялась пресс-конференция в формате телемоста Москва - Иркутск - Благовещенск - Монте-Карло, посвященная Гайдаю, где министр культуры и архивов Иркутской области Татьяна Полунина сообщила, что в сентябре 2023 года на кинофестивале «Человек и природа» появится номинация, посвященная Леониду Гайдаю.

- В этом году мы будет проводить наш кинофестиваль документального кино имени Григория Распутина «Человек и природа», - рассказывает Олеся Полунина. - Было принято решение создать специальную номинацию посвященную Леониду Гайдаю.

Мероприятия к 100-летию Леонида Гайдая стартуют уже 30 января в Иркутской области и по всей стране. Иркутск является родиной великого режиссера, поэтому на протяжении всего 2023 года в Приангарье пройдет множество различных культурных мероприятий. Так, в Центре современного искусства «Огонь» будет открыта выставка «Режиссер Гайдай. Как он это делал?». А непосредственно 30 января в 13:30 состоится традиционный большой флешмоб на площади Труда у цирка. Кроме этого, государственный архив Иркутской области подготовил выставку, на которой впервые будут представлены ранее нигде не опубликованные фотографии Леонида Гайдая и его семьи.