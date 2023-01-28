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НовостиПроисшествия28 января 2023 2:14

СК завел уголовное дело после гибели рабочего на территории предприятия в Иркутске

Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия
Виктория КУДАЕВА
СК завел дело после гибели рабочего на территории предприятия в Иркутске

СК завел дело после гибели рабочего на территории предприятия в Иркутске

Фото: Олег ЗОЛОТО

19 января на территории производственной базы, расположенной в Иркутске произошла трагедия. Погиб 37-летний рабочий. Мужчина получил телесные повреждения в процессе работы на ленточном транспортере с реверсивным движением для подачи опилок. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Иркутской области.

- По данному факту следственным отделом по Ленинскому району г. Иркутск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам «нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент следователи СК проводят допросы сотрудникам предприятия, на которых возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда на производстве. Тщательно изучается документация. Расследование уголовного дела продолжается.