СК завел уголовное дело после гибели рабочего на территории предприятия в Иркутске

СК завел дело после гибели рабочего на территории предприятия в Иркутске Фото: Олег ЗОЛОТО

19 января на территории производственной базы, расположенной в Иркутске произошла трагедия. Погиб 37-летний рабочий. Мужчина получил телесные повреждения в процессе работы на ленточном транспортере с реверсивным движением для подачи опилок. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Иркутской области.

- По данному факту следственным отделом по Ленинскому району г. Иркутск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам «нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент следователи СК проводят допросы сотрудникам предприятия, на которых возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда на производстве. Тщательно изучается документация. Расследование уголовного дела продолжается.