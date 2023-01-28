Жителя Забайкальского края арестовали по обвинению в истязании четырехлетнего ребенка

По версии следствия, мужчина два года систематически избивал ребенка за небольшие провинности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летнего жителя Забайкальского края, которого обвиняют в истязании своего 4-летнего пасынка, заключили под стражу на два месяца. По версии следствия, мужчина два года систематически избивал ребенка за небольшие провинности. Удары наносил руками, ногами и различными предметами. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

- В ходе допроса обвиняемый частично признал вину в совершенных преступлениях. Суд учел доводы следствия о том, что, оставаясь на свободе, обвиняемый в истязании ребенка мужчина может скрыться или продолжить преступную деятельность, а также оказать давление на свидетелей, - говорится в сообщении ведомства.

25 января 2023 года отчим, оставшись наедине с мальчиком, снова избил пасынка. В результате ребенка с травмой головы и побоями доставили в больницу Читы. Полиция несколько дней разыскивала подозреваемого. Мужчину задержали 27 января. Ранее «КП-Иркутск» сообщала о том, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах произошедшего.