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НовостиПроисшествия28 января 2023 11:08

Жителя Забайкальского края арестовали по обвинению в истязании четырехлетнего ребенка

Ребенок попал в больницу после жестоких побоев отчима
Виктория КУДАЕВА
По версии следствия, мужчина два года систематически избивал ребенка за небольшие провинности.

По версии следствия, мужчина два года систематически избивал ребенка за небольшие провинности.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летнего жителя Забайкальского края, которого обвиняют в истязании своего 4-летнего пасынка, заключили под стражу на два месяца. По версии следствия, мужчина два года систематически избивал ребенка за небольшие провинности. Удары наносил руками, ногами и различными предметами. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

- В ходе допроса обвиняемый частично признал вину в совершенных преступлениях. Суд учел доводы следствия о том, что, оставаясь на свободе, обвиняемый в истязании ребенка мужчина может скрыться или продолжить преступную деятельность, а также оказать давление на свидетелей, - говорится в сообщении ведомства.

25 января 2023 года отчим, оставшись наедине с мальчиком, снова избил пасынка. В результате ребенка с травмой головы и побоями доставили в больницу Читы. Полиция несколько дней разыскивала подозреваемого. Мужчину задержали 27 января. Ранее «КП-Иркутск» сообщала о том, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах произошедшего.