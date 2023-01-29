Ветеринары вакцинируют от сибирской язвы около 400 тысяч сельхоз животных в Иркутской области

У мелкого рогатого скота возьмут около 60 тысяч анализов. Фото: правительство Иркутской области.

Традиционно в начале года ветеринары приступили к профилактической и противоэпизоотической работе в хозяйствах в Иркутской области. Так, запланировано, что до конца 2023 года специалисты возьмут 278 тысяч анализов у крупного рогатого скота для исследования на бруцеллез, лейкоз. У лошадей будет принято 23 тысячи проб на бруцеллез, ИНАН, сап и случную болезнь. А вот у мелкого рогатого скота возьмут около 60 тысяч анализов. Ветеринары не забудут провести и аллергические исследования на туберкулез у 366 тысяч КРС.

- В связи с началом очередного периода проведения противоэпизоотических мероприятий напоминаем, что ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы, - подчеркнул руководитель Службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко. - Они обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных; предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию животных для осмотра; выполнять указания по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями.

Иммунизацию от сибирской язвы пройдут около 400 тыс. сельскохозяйственных животных. Не забывают ветеринары прививать животных и от бешенства. Так, в этом году 64 тысячи собачек и 34 тысячи кошечек будут спасены от страшного заболевания. А для диких животных специалисты разложат 60 тысяч доз вакцины по всему Приангарью.