Два человека погибли в ДТП с фурой и внедорожником в Нижнеудинском районе 29 января

Внедорожник Suzuki Escudo и большегруз столкнулись вблизи поселка Замзор Нижнеудинского района. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трагическое ДТП произошло вечером 29 января на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». Внедорожник Suzuki Escudo и большегруз столкнулись вблизи поселка Замзор Нижнеудинского района. После удара оба автомобиля загорелись. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутска в своем телеграмм-канале.

- В результате ДТП, водитель и пассажир погибли на месте, - сообщают сотрудники. - Транспортные средства полностью уничтожены огнем. В данный момент на месте дорожного инцидента работают Госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа. Полицейским предстоит выяснить все причины и условия произошедшего.

Еще одно страшное ДТП, унесшее жизни двух людей, произошло 28 января в Черемховском районе. На федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Заморская, автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Actros. Пассажиры отечественной машины погибли на месте от полученных травм.