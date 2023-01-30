Хивус сгорел на берегу Байкала утром 30 января Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Судно на воздушной подушке загорелось в Ольхонском районе утром 30 января. Сообщение в спасательную службу поступило в 10:45. Когда пожарные прибыли к указанному месту на берегу Куркутского залива Малого Моря, пламя уничтожило все возможные части Хивуса. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Дознаватели МЧС России выяснили, что владелец судна рано утром включил подогрев двигателя, а через некоторое время очевидцы сообщили о пожаре, з отмечают в ведомстве. - Огонь быстро охватил сгораемые части судна, и буквально за считаные минуты оно было уничтожено.

Также специалисты установили предварительную причину случившегося. Пожар мог начаться из-за короткого замыкания.

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