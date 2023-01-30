Флешмоб, выставка и концерт пройдут в Иркутске в День рождения Гайдая, 30 января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

30 января 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая. Юбилей выдающегося режиссера, на комедиях которого выросли десятки, если не сотни миллионов человек, стал одним из главных событий для Иркутска. Именно в этом городе прошли его детские и юношеские годы, и именно здесь советский комедиограф сделал свои первые шаги к успеху. Специально к памятной дате в столице Приангарья подготовили целую программу празднования. Расписанием поделились в пресс-службе министерства культуры Иркутской области.

- 30 января в 13:30 пройдет флешмоб «Хоровод вокруг Гайдая», - говорится в сообщении. - Принять участие могут все желающие. Встречаемся около памятника Леониду Гайдаю на площади около цирка.

В продолжении: открытие выставки в Музее истории Иркутска, посвященной великому режиссеру и его творчеству. Начало мероприятия в 15:00. Гости увидят не только фото и документы, но и личные вещи знаменитого земляка. На 15:30 запланирована ретроспектива кинохитов в Доме кино. Вечером, в 18:30, жителей и гостей областного центра приглашают на концерт «Новый год у Ивана Васильевича», который состоится на сцене Иркутского академического театра им. Н.П. Охлопкова.

В это же время 31 января пройдет еще один концерт под названием «Огласите весь список». Иркутский русский оркестр исполнит мелодии из фильмов Гайдая под управлением Василия Моисеенко в областной филармонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неизвестное фото Леонида Гайдая, сделанное во время Великой Отечественной войны, нашли накануне 100-летнего юбилея в Иркутске. (подробности)