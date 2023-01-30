Еще 75 случаев коронавируса зарегистрировали в Иркутской области за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приангарье в минувшие сутки коронавирусом заболели еще 75 человек. Так, на 30 января в регионе с начала пандемии официально подтверждено 359 854 случая инфицирования. Вместе с тем увеличилось количество выздоровевших. За все время с коварной болезнью справились 354 983 сибиряка. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Зарегистрирован 8871 летальный случай от COVID-19, один из пациентов скончался накануне, - отмечают в ведомстве. - Еще 943 смерти наступили из-за сопутствующих инфекции заболеваний. Один зараженный умер в минувшие сутки.

Чтобы снизить риски заражения - надевайте маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользуйтесь средствами дезинфекции рук, вовремя прививайтесь и ревакцинируйтесь, настоятельно рекомендуют специалисты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08