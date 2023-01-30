18-летний водитель устроил ДТП с большегрузом в Заларинском районе Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

30 января произошло ДТП на федеральной дороге Р-255 «Сибирь». Около полудня в районе поселка Залари столкнулись Honda Torneo и грузовой рефрижиратор. По предварительным данным, 18-летний водитель седана направлялся из Саянска в сторону Иркутска, когда выехал на полосу встречного движения. Иномарка врезалась в большегруз, перевернулась и вылетела на региональную дорогу «Залари-Жигалово». Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- В результате случившегося медицинская помощь потребовалась 39-летнему водителю большегруза, бригадой скорой помощи его госпитализировали в медицинское учреждение, - рассказали в ведомстве.

Удивительно, но молодой лихач не пострадал. За рулем он лишь с прошлого года, однако это не помешало ему уже 11 раз нарушить правила дорожного движения. Последний штраф был выписан парню 13 января за непристегнутый ремень.

Полицейские проводят проверку и разбираются в обстоятельствах ДТП.