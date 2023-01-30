25-летний житель Усть-Илимска лишился свободы и автомобиля за "пьяную" езду

25-летний устьилимец лишился свободы и автомобиля за "пьяную" езду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Усть-Илимский городской суд вынес приговор в отношении 25-летнего местного жителя. Он обвиняется в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба суда.

- Подсудимый уже отбывал наказание за аналогичное нарушение. Тогда его приговорили к 180 часам исправительных работ, а также лишили права управлять транспортом на 2,5 года, - рассказали в суде.

Тем не менее устьилимца это не остановило. Он в августе 2022 года вновь сел за руль в нетрезвом виде.Сотрудники ДПС провели процедуру освидетельствования, прибор показал 0,96 мг/л.

На заседании суда мужчина не стал отрицать свою вину. Суд посчитал, что исправительные работы или штраф будут недостаточным наказанием. В результате молодой человек отправится в колонию-поселение на один год. Кроме этого, он не сможет управлять транспортом три года и один месяц, добавили в суде.