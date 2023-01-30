В Иркутске ведется строительство шести школ Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Власти провели проверку темпов строительства учреждений образования в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Например, на строительной площадке школы на улице Багратиона в Свердловском районе Иркутска увеличено число рабочих. Сейчас готовность объекта составляет 25,5 %, - говорят в правительстве.

Кроме этого, ведутся работы по строительству начальной школы № 75 на улице Академической. Здесь уже завершились работы по устройству фундамента и армирование каркаса здания спортивного зала.

Помимо этого, сообщается, что на 60% готова начальная школа СОШ №57 и на 36% - СОШ №53.

Также ведутся подготовительные работы по строительству детского сада на 150 мест в Нижней Лисихе и двух школ – на 1225 мест в микрорайоне «Союз» и на 1550 мест на улице Ярославского в Ленинском районе, добавили в пресс-службе правительства.