28 января умерла актриса Иркутского драмтеатра Татьяна Двинская. фото: пресс-служба Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова

28 января после продолжительной болезни ушла из жизни актриса Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова, заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Двинская. Об этом сообщает пресс-служба театра.

-С первых шагов на сцене она стала любимицей публики, дебютные работы актрисы воспринимались как события, - сказали в театре.

Отметим, что артистка имела большое количество наград. Например, за высокий профессионализм в 1992 году ей присвоили звание «Заслуженная артистка РФ». В 1999 году Татьяна Владимировна стала обладательницей Гран-при Областного фестиваля «Поют драматические артисты».

Позднее она также получила приз жюри фестиваля «Сибирский транзит» в номинации «За создание актёрского ансамбля».

Прощание с актрисой пройдет 2 февраля с 12:00 до 13:00 на Основной сцене Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова. Прах будет захоронен в Хабаровске.