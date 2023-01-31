Жителю Иркутска предоставят квартиру для детей-сирот спустя 8 лет по решению суда Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Иркутский областной суд обязал региональное министерство имущественных отношений обеспечить квартирой местного жителя из числа детей-сирот, который находился в очереди с 2014 года. На тот момент он был 849-м по счету. Спустя восемь лет, то есть в ноябре 2022 года, мужчина сдвинулся лишь до 775-го места. Не получив жилье, он обратился в суд, который встал на сторону истца.

- Ответчик - Министерство имущественных отношений Иркутской области - не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу в Иркутский областной суд. В доводах жалобы отметил, что предоставление жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения без учета хронологической последовательности во внеочередном порядке повлечет нарушение прав иных граждан, - рассказали в пресс-службе суда.

Однако служители Фемиды, оценив все доказательства по делу, решение первой инстанции оставили без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Ведомство обязали выдать положенные квадратные метры.