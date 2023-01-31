В Тайшете бывшие сотрудники полиции отправятся на семь лет в колонию из-за взяток Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тайшете вынесли приговор бывшим сотрудникам полиции за получение взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

-С мая 2019 по декабрь 2021 года один инспектор получал взятки от индивидуального предпринимателя. Таким образом последний избегал ответственности за нарушения правил дорожного движения, - рассказали в ведомстве.

Кроме этого, однажды он получил взятку совместно с другим сотрудником полиции. Общая сумма взяток составила 106 тысяч рублей.

Уточним, что это вскрылось в ходе проверок, проведенных оперативниками собственной безопасности Главного управления МВД России по Иркутской области совместно с региональным УФСБ России.

По решению суда бывшие сотрудники полиции получили наказание в виде 7 лет и 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии строгого режима.