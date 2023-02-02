68-летний пенсионер из Усть-Кута лишился двух миллионов из-за мошенников Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пенсионер из Усть-Кута перевел телефонным мошенникам свыше 2 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Аферисты убедили мужчину в том, что его ждет легкая прибыль. В результате их махинаций он лишился кредитных денег и собственных накоплений, - говорят в ведомстве.

В отделение полиции обратился сам 68-летний пенсионер. Он рассказал, что просматривал страницы в интернете и увидел объявление о заработке с помощью инвестиций.

После этого мужчина ввел свой номер телефона. Ему позднее позвонили лжеинвесторы. Пенсионера заинтересовало то предложение, которое ему озвучил звонивший. Он установил специальное приложение на своем телефоне, постепенно пополнял счет.

Чтобы все выглядело правдоподобным, мошенники провели несколько сделок. Из-за них финансы пенсионеры возросли в несколько раз. Поверив в то, что эта схема рабочая, он продолжил переводить деньги. В результате он лишился суммы в размере более двух миллионов рублей.