Максимальный размер пособия по больничному в Иркутской области в 2023 увеличился Фото: Даниил ОПАРИН

Максимальный размер пособия по больничному в Иркутской области 2023 увеличился составляет 2 736,99 рублей в день. Об этом сообщает пресс-служба областного социального фонда.

Максимальный размер пособия по больничному в Иркутской области

Как рассказали в ведомстве, эти изменения коснулись тех граждан, которые работали в рамках договора гражданско-правового характера (ГПХ). С 2023 года такие работники смогут претендовать на пособия по временной нетрудоспособности.

Как и ранее, размер пособия будет зависеть от трудового стажа и среднего заработка жителя.

При страховом стаже от восьми и более лет размер пособия по больничному в Иркутской области 2023 составит 100% среднего заработка работника, но не более 83 204 рублей в месяц. При страховом стаже от 5 до 8 лет – 80% среднего заработка, но не более 66 564 рублей в месяц.