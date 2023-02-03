Двое жителей Иркутска ответят в суде за загрязнение опасными отходами «Птичьей Гавани» Фото: СУ СКР по Иркутской области

Прокуратура передала в суд дело о загрязнении опасными отходами особо охраняемой природной территории местного значения «Птичья гавань» в Иркутске. Речь идет о больше 4,6 тонн литиевых батарей. Ущерб почве составил 1,4 млн рублей. Подозреваемыми стали руководитель и сотрудник коммерческой организации. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В ходе следствия была установлена коммерческая организация, которая приобрела литиевые батареи для переработки. Однако с целью экономии денежных средств и рабочей силы, руководство фирмы организовало вывоз батарей с территории промышленной площадки при помощи сторонних лиц, в результате чего батареи были размещены в природном заказнике «Птичья гавань», что в дальнейшем привело к заражению почвы, - рассказали в ведомствах.

В расследовании уголовного дела участвовали не только следователи, но и сотрудники администрации Иркутска, специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу и Росприроднадзора Иркутской области.

Стоит отметить, что отходы были вывезены с территории гавани в марте прошлого года.

Напомним, в настоящее время в природном заказнике установлены камеры видеонаблюдения. Организаторов свалок ждут штрафы. На 228 га земли обитают 210 видов, 35 из которых значатся в «Красных книгах» России и Иркутской области.