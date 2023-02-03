В Иркутске спортивные учреждения предоставляют бесплатные занятия для детей участников СВО Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Спортивные учреждения города Иркутска предоставляют бесплатные занятия для детей участников спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Все дети участников СВО могут заниматься на безвозмездной основе в муниципальных учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта. Поэтому городские и частные организации, тренеры и педагоги готовы часть ответственности взять на себя, – прокомментировал мэр города Руслан Болотов.

Так, например, заниматься боксом, пауэрлифтингом и фитнес-аэробикой можно в МКУ «Спортивная школа «Лидер». Если же ребенок любитель баскетбола, то можно прийти в МКУ «Спортивная школа «Спартак».

Заниматься футболом и хоккеем с мячом можно в МКУ «Спортивная школа «Центр развития спорта» на базе спортивного комплекса «Авиатор». Также доступны занятия по футболу, дзюдо и тяжелой атлетике в спортивном комплексе «Локомотив».