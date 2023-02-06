«Ледовый удар» зарегистрировали сейсмологи на Байкале 5 февраля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

5 февраля сразу в нескольких населенных пунктах на берегу Байкала, в том числе поселки Листвянка, Большие Коты и Большое Голоустное, жители ощутили подземные толчки. Сначала сибиряки подумали, что причиной стало землетрясение, однако сейсмологи эту версию о опровергли. Дрожь земли была вызвана образованием становой трещины во льдах озера, сообщают специалисты Байкальского филиала ФГБУН Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

- По информации, полученной Байкальским филиалом ФИЦ ЕГС РАН от жителей поселка Большое Голоустное, подвижка льда сопровождалась ощутимыми эффектами на территории поселка, достигавшими интенсивности 4 балла, - рассказали

«Ледовый удар» был также зарегистрирован сейсмическими станциями «Большое Голоустное» и «Листвянка».

Напомним, в этом году спасатели не дают точных дат, когда откроют переправу на Ольхон 2023. Виной всему нестабильная погода, которая неблагоприятно сказалась на состоянии льда. В середине января стояли морозы до -50, а под конец месяца потеплело до -5. Из-за этого в проливе Малое Море образовалась многокилометровая становая трещина - от мыса Улан-Хада в двух направлениях: в сторону Сармы и Ольхонских ворот.