Новое здание детской школы искусств №10 построят в микрорайоне Синюшина гора в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске планируют построить новое здание муниципальной детской школы искусств № 10. Здание появится в микрорайоне Синюшина гора. Сейчас занятия проводят в трех разных помещениях: в общежитии на улице Банзарова, 19, в пристрое на Банзарова, 21а и в бывшем кинотеатре «Орион» на Рябикова, 2б. Об этом сообщает администрация города.

– Школа искусств основана в 1991 году. Это единственное учреждение в Иркутске, где существует сразу четыре отделения: хореографическое, музыкальное, театральное и художественное. Сейчас у нас обучается 380 детей в возрасте от 7 до 17 лет, – рассказала заместитель директора ДШИ № 10 Ирина Кубышкова.

Некоторые из действующих зданий школы уже не соответствует требованиям, которые важны для организации образовательного процесса, а также концертной деятельности. В администрации рассказали, что мэр Иркутска Руслан Болотов уже дал поручение взяться за проектирование объекта. Местом для строительства станет земельный участок вдоль бульвара Рябикова. Его частично сейчас занимает бывший кинотеатр «Орион».