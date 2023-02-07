Путепровод в Аларском районе отремонтируют к сентябрю 2023 года. Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

В Иркутской области в новом строительном сезоне доделают путепровод через ВСЖД в Аларском районе на 1725 километре трассы Сибирь. В этом году рабочим предстоит сделать левую сторону моста. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

- Ввод путепровода после ремонта запланирован в сентябре этого года, - говорят специалисты.

Напомним, правая сторона путепровода была отремонтирована ранее. Именно по ней и будет ездить транспорт во время дорожных работ.

- Также на путепроводе произведут ремонт балок пролетного строения, опор, выполнят устройство мостового полотна, - говорят дорожники.

К тому же сообщается, что рабочие установят новое барьерное ограждение, а также перила. Все это увеличит безопасность на данном отрезке федеральной трассы. Также здесь будет установлено искусственное освещение.