Следователи проведут проверку из-за отравления школьницы алкоголем в Забайкалье

Девочке было настолько плохо, что ее положили в больницу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Забайкалье началась доследственная проверка после отравления 13-летней школьница алкоголем. Девочке было настолько плохо, что ее госпитализировали. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

- Информация эта появилась в ряде средств массовой информации, - говорят специалисты. – В ближайшее время следователи проведут проверку: запросят данные из больницы о диагнозе школьницы.

Кроме того, обратят внимание сотрудники СК и на обстановку в семье подростка. Для полноты картины опрошены будут учителя и руководство школы, в которой занимается девочка. Также следователи узнают при каких обстоятельствах школьница употребила спиртные напитки и кто был с ней рядом в тот момент.

- По результатам доследственной проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, - отметили в Следственном комитете Забайкальского края.

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